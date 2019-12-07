Екатеринбургу на решение проблемы со сносом старых домов потребуется около 100 лет
Сегодня, 11:52ОбществоФото: pixabay.com
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Эксперты считают, что для решения проблем со старым жилищным фондом Екатеринбургу может потребоваться около 100 лет, сообщает ФедералПресс.
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По данным главы аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, сейчас в городе сносится всего 1% от старых построек. Поэтому, чтобы снести шлакоблочные дома потребуется более 60 лет, а также 30 лет — на деревянные.
Хорьков утверждает, что процесс сноса домов Екатеринбурге медленный. Городу требуется разработка долгосрочной программы реконструкции, сохранения и сноса жилого фонда. Также он отметил, что на хрущевки цена снижаться не будет, если дом располагается в благоприятном районе.
По его мнению, когда очередь дойдет до сноса хрущевок, то реконструкция и обновление кварталов будет эффективным вариантом.
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