Один из старейших детских садов Нижнего Тагила отметил 70-летний юбилей

Виновников торжества поздравили в торжественной обстановке, а дети подготовили концерт.

Коллектив детского сада выразил благодарность депутату городской Думы по округу № 9 Игорю Темнову, директору НТ МУП «Тагильский трамвай» за установку новых окон в музыкальном зале, а также депутату, директору школы № 49 Ирине Бусыгиной, за помощь в проведении капитального ремонта цоколя.

Дошкольное учреждение было построено в 1936 году и выстроен был только один этаж. Второй появился в 1948 году.

Через 50 лет детский сад оказался на грани закрытия, но этого не случилось. К 2000 году был проведен капитальный ремонт.

На данный момент детский сад входит в объединение «Радость» и называется «Жемчужинка». В МАДОУ «Радость» входит 34 садика, «Жемчужинка» — самый возрастной. Это детский сад с удивительной историей, ее здесь бережно хранят, а молодое поколение продолжает традиции, рассказывает директор объединения Елена Городилова.

С 2017 года ДОУ руководит Ольга Парамыгина, которая работала в этом детском саду.