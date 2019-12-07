Певец из Екатеринбурга во время выступления на шоу «Голос» оскорбил Полину Гагарину
Сегодня, 10:23ОбществоФото: скриншот из шоу «Голос»
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17-летний екатеринбуржец Арсений Курчанин во время очередного выступления на шоу «Голос» бросил семечки в певицу Полину Гагарину.
Молодой человек выступал в образе гопника в спортивном костюме. Он исполнил песню «Лишь о тебе мечтая» группы «Руки Вверх».
Держи, малая, от души! обратился он к певице.
Гагарина назвала такое поведение хамским, но быстро остыла, решив, что «плохое поведение» у него от наставника — Певца Сергея Шнурова.
Соперниками Арсения на шоу стала еще одна жительница Урала — Ирина Чувакова, а также москвичка Рада Ханиева. В итоге Сергей Шнуров в следующий раунд пропустил Ханиеву, посчитав, что ни один из уральцев не достоин участвовать в шоу дальше.
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