Певец из Екатеринбурга во время выступления на шоу «Голос» оскорбил Полину Гагарину

Молодой человек выступал в образе гопника в спортивном костюме. Он исполнил песню «Лишь о тебе мечтая» группы «Руки Вверх».

Держи, малая, от души! обратился он к певице.

Гагарина назвала такое поведение хамским, но быстро остыла, решив, что «плохое поведение» у него от наставника — Певца Сергея Шнурова.