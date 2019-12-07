Сотрудникам кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге озвучили карьерные перспективы
Сотрудникам кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге предложили новые места для трудоустройства, сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник.
Директор Городского Дворца творчества детей и молодежи Татьяна Зыкова с каждым из сотрудников кинотеатра провела индивидуальную беседу о дальнейшем трудоустройстве.
Мы рассказали, кто и кем работал и кто что хочет делать дальше. Нас выслушали: возрастным сотрудникам предложили работу уборщицы, гардеробщицы, а молодым сказали, что для них нет места нет, пояснил источник.
Молодые сотрудники — это кассиры и администраторы. Скорее всего, им придется искать новое место работы.
О закрытии кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге стало известно весной. Планировалось в 2020 году открыть вместо него детские кружки из Дворца пионеров. Официальная причина заключается в том, что кинотеатр работает в убыток и проводить его реконструкцию город не может из-за отсутствия средств.
Сотрудники предприятия утверждают, что собственного дохода кинотеатра хватило бы для проведения реконструкции, но он «уходит в неизвестном направлении».
Несмотря на все, после Нового года кинотеатр будет закрыт.