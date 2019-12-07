Центральная библиотека Нижнего Тагила выиграла грант на создание музея в Усть-Утке
Сегодня, 17:26ОбществоФото: пресс-служба центральной городской библиотеки
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На базе библиотеки № 22 в Усть-Утке будет создан музей. Проект «Причал истории» вошел в число победителей грантового конкурса, сообщает пресс-служба центральной городской библиотеки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Проект на конкурсе «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей!» представили члены общественной организации «Клуб любителей книги». На создание музея выделят 385 тысяч рублей. Он будет создан на базе библиотеки № 22, которая в прошлом году переехала в здание администрации.
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Как рассказали в пресс-службе библиотеки, в Усть-Утке сейчас проживает около 200 человек. Ресурсом для развития населенного пункта может послужить богатое историческое прошлое — новый музей войдёт в туристические маршруты. Открытие музея запланировано на май 2020 года.
На сайте библиотеки создадут новый ресурс, благодаря которому жители деревни смогут делиться своими воспоминаниями.
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