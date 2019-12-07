Центральная библиотека Нижнего Тагила выиграла грант на создание музея в Усть-Утке

Проект на конкурсе «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей!» представили члены общественной организации «Клуб любителей книги». На создание музея выделят 385 тысяч рублей. Он будет создан на базе библиотеки № 22, которая в прошлом году переехала в здание администрации.

Как рассказали в пресс-службе библиотеки, в Усть-Утке сейчас проживает около 200 человек. Ресурсом для развития населенного пункта может послужить богатое историческое прошлое — новый музей войдёт в туристические маршруты. Открытие музея запланировано на май 2020 года.