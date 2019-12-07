В 2019 году Центральную библиотеку Тагила посетили почти 100 тысяч человек. Зачем?

Сегодня наших посетителей мы уже не называем читателями — это слишком узко. Теперь это пользователи. Сейчас библиотека не только книжка на полке и журнал на столе, это всё уже гораздо шире и больше. Миф, что библиотеки никто не посещает, очень стойкий. Он укрепился в 90-е годы очень сильно. Время было тяжелое и люди забывали многое, культуру в том числе. Задачи стояли добыть и выжить. С приходом интернета этот миф тоже подогрелся. Якобы там можно найти всё, и библиотеки свою функцию утратили. Это не так. На самом деле интернет — наш помощник, а не враг,рассказывает Наталья Якимова.

В пример Якимова приводит сайт библиотеки, где пользователи могут узнать, есть ли необходимая книга в наличии. По её словам, в базе хранятся не только обычные, но и электронные книги, а также пластинки, записи, журналы, которые тоже можно взять на время изучения домой.

Виниловые пластинки в центральной библиотеке Фото: tagilcity.ru

Библиотека всегда будет актуальным и целесообразным учреждением. Оно развивается в ногу со временем. И тот стереотип, что многие представляют библиотеку как место, где перекладывают книги, давно устарел и не актуален. Большинство из тех, кто придерживается этого мнения никогда не были в библиотеках,говорит начальник управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина.

По словам чиновницы, на данный момент библиотека — это крупный информационный центр, а также единственное учреждение с огромной базе данных, которые не всегда можно найти в открытой сети. Кроме того, учреждение имеет доступ к иногородним библиотекам.

Когда я была студенткой, я была вынуждена ездить за литературой в Екатеринбург, сейчас этого делать не нужно,вспоминает Юрчишина.

Это подтверждает преподаватель государствоведения Алексей, который является постоянным посетителем библиотек.

Не могу назвать себя заядлым посетителем, а хожу по мере необходимости. В основном я беру литературу, связанную с историями государств. Многое, что мне нужно, нельзя найти в интернете, либо платно. А в библиотеке — да. Но тем не менее, художественную литературу я всё равно чаще ищу в интернете,говорит он.

Ещё одним фактом, разрушающим стереотип ненужности библиотек, Светлана Юрчишина считает, что более 80% сотрудников библиотек — молодежь.

Библиотекарь отдела правовой электронной информации и сервиса Александр Юрлов работает в учреждении культуры уже два года. В библиотеку он пришёл в 23 года с высшим педагогическим образованием, но сейчас уже прошёл переподготовку на библиотекаря.

«Что молодой парень будет делать среди книжек и пыльных стеллажей?» — именно так я думал о библиотеке, пока не попал сюда. И я ошибался,вспоминает Юрлов.

Александр Юрлов Фото: Александр Юрлов

Мужчина признаётся, что первым для него открытием стало то, что в библиотеке есть не только книги. Местные отделы постоянно проводят мероприятия, издают информационные материалы, организуют экскурсии, мастер-классы и выставки.

За это время я побывал на нескольких конференциях, познакомился со множеством интересных людей и получил кучу благодарностей от пользователей за свои проекты,рассказывает библиотекарь.

В библиотеках постоянно проводят время самые разные люди, утверждает Александр. По его словам, некоторые приходят не книги или журналы почитать, а даже послушать музыку — просто провести время. По воскресеньям в центральной библиотеке собирается клуб любителей настольных игр «Слон».

Сегодня в библиотеку приходят за книгами, да, но это один процент от нашей деятельности. Например, сейчас мы работаем над созданием своей личной электронной библиотеки, где будут все материалы города Нижний Тагил. Досуговая часть всегда была в библиотеках: лекции, праздники, выставки, вечера. Это очень востребовано у людей,подтверждает слова Юрлова директор библиотеки.

По данным Натальи Якимовой, за текущий год центральную библиотеку и филиалы посетило около 90 тысяч человек, всего было 562 тысячи посещений, а мероприятий было проведено чуть более 7 тысяч.

Библиотекарь Евгений Комухин работает на этой должности уже 5 лет. Но в отличие от Александра Юрлова, в библиотеку он пришёл работать целенаправленно.

Я люблю читать и всегда мечтал работать в библиотеке. После института я решил осуществить свою мечту. На работе я занимаюсь организацией массовых библиотечных мероприятий (встречи с поэтами, презентации книг, лекции о литературе и искусстве, спектакли, выставки). Профессия себя полностью оправдала,вспоминает Комухин.

Евгений Комухин учился на искусствоведа и за время работы в библиотеке открыл несколько галерей в разных филиалах, где регулярно проводятся выставки.

Евгений Комухин на открытии одной из выставок в SPACE PLACE Фото: сообщество "Вконтакте" галереи SPACE PLACE

Наталья Якимова добавляет, что помимо галереи «Space place» Комухина, в центральной библиотеке есть много других интересных помещений: читальный зал, информационный центр, книжная лавка, а также центр адаптивной культуры, где проходят различные мероприятия инклюзивной направленности.

Дети вместе делают мультфильмы, играют, рисуют песком учатся читать. Всё происходит через рассказ, литературу. У нас также есть 3D-принтер, с помощью которого мы можем делать различные тактильные вещи для незрячих. Есть студия звукозаписи, где мы записываем программы и озвучиваем мультфильмы. У нас единственных в городе можно посмотреть фильмы с комментированием для незрячих,рассказывает Якимова.

По её словам, одна из главной цели библиотек — просветительская. В частности сюда могут обратиться и те, кто просто не имеет возможности пользоваться интернетом.

Мы — крупный информационный центр. Через нас можно работать с сайтом госуслуг, записываться в больницы. И это в каждом филиале. Иногда пожилым людям это очень нужно,говорит Якимова.

Также она отмечает, что библиотеке очень сильно любят дети. Правда, тут же признаёт, что длится эта любовь до подросткового возраста.