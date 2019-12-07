В Екатеринбурге четыре тысячи человек совершили крестный ход в честь Святой Екатерины

Начало празднования состоялось в Свято-Троицком кафедральном соборе. Почтить великомученицу и поздравить жителей Екатеринбурга приехали архиереи из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Серова и Алапаевска. Также посетили празднование митрополиты Тверской и Кашинский Савва и Костромской и Нерехтский Ферапонт, епископы с Южного Урала, Ярославщины и даже с Украины.

К началу крестного хода возле собора собралось четыре тысячи человек. С хоругваями и иконами они прошли по по улицам Куйбышева, Гоголя и Пушкина.

Возле часовни святой Екатерины, установленной на месте исторического собора, люди прочли молитву великомученице, а затем пропели многолетие для участников крестного хода и жителей города.

Благодаря нашим предкам, начинавшим город триста лет тому назад, мы имеем покровительницу — святую Екатерину — и все время храним память о великой, мужественной, очень храброй святой. Для того, чтобы чем-то жертвовать, надо очень сильно любить, сказал в проповеди митрополит Кирилл.

Во время предложенной трапезы участники обсудили, что для них значит святая Екатерина.

Я редко хожу в церковь, но на день святой Екатерины — обязательно, с самого утра в храме. Для меня лично именины города — один из главных праздников года, рассказал предприниматель Артемий.