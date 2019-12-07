В Екатеринбурге новым директором ЦПКиО назначена бывшая глава «Телеклуба»
Новым директором Центрального парка культуры и отдыха Екатеринбурга станет бывший исполнительный директор «Телеклуба» Екатерина Кейльман, сообщает Znak.
Начальник управления культуры администрации уральской столицы Илья Марков сообщил, что она приступит к своим обязанностям на следующей неделе.
Также он отметил, что в следующий вторник состоится пресс-конференция, где будут даны ответы на вопросы о будущем парка.
Предыдущим директором ЦПКиО Екатеринбурга был бывший военный, Герой России Роман Шадрин. Его работу критиковали за военно-патриотическое направление. В 2018 году он ушел в отставку.
Администрация Екатеринбурга начала искать пути развития парка. Один из проектов реконструкции был предложен Acons Group и на данный момент он считается основным. По примерным подсчетам, реализация проекта обойдется в 2,1 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда должен вложить бизнес и 700 миллионов ожидается из бюджета. Эта сумма получается без учета предложений от общественности.