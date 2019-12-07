В Екатеринбурге новым директором ЦПКиО назначена бывшая глава «Телеклуба»

Начальник управления культуры администрации уральской столицы Илья Марков сообщил, что она приступит к своим обязанностям на следующей неделе.

Также он отметил, что в следующий вторник состоится пресс-конференция, где будут даны ответы на вопросы о будущем парка.

Предыдущим директором ЦПКиО Екатеринбурга был бывший военный, Герой России Роман Шадрин. Его работу критиковали за военно-патриотическое направление. В 2018 году он ушел в отставку.