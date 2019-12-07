В Ленинский районный суд Нижнего Тагила ищут нового судью

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Квалификационная коллегия судей Свердловской области объявила конкурс на вакантную должность судьи в Ленинском районном суде Нижнего Тагила, сообщает ЕАН.
Сюжеты: Нижний Тагил
Кроме того, коллегия ищет двух судей для областного суда, четырех — для Арбитражного суда Свердловской области и еще одного в в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.
Документы от претендентов принимаются до 30 декабря.
По закону судьи утверждаются на должность президентом РФ.
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