В Нижнем Тагиле заработал новый опорный пункт участкового

В церемонии открытия приняли участие мэр города Владислав Пинаев и начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.

Новый опорный пункт относится к 18-му отделению полиции.

Участковый уполномоченный Николай Быков приступил к работе и во время открытия принял несколько граждан. Раньше он работал в отделе полиции в служебном кабинете.

Отвечает участковый за 32 дома. Кроме того, на его участке находятся медицинские и учебные учреждения.

Программа по оборудованию помещений для работы участковых осуществляется с 2013 года. Помещения выбирает администрация города и согласует их с управлением внутренних дел.

Оценку новому пункту должны давать граждане, которые сюда приходят, и сами сотрудники. Но на первый взгляд сделано хорошо, особенно если вспомнить в каком состоянии было это помещение, поделился мнением Владислав Пинаев.