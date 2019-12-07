Вопросов станет больше: ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

На данный момент, чтобы подготовиться к сдаче теоретической части, водитель прорабатывает около 800 вопросов. В ходе проверочного теста проверяются знания ПДД и основы безопасного вождения.

Замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции РФ Николай Гиляков отмечает, что кандидат на получение прав, прежде всего, должен освоить навык безопасного вождения. Вопросы на эту тему будут добавлены в экзаменационные билеты.