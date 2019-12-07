Вопросов станет больше: ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Сегодня, 11:36ОбществоФото: pixabay.com
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С 1 октября 2020 года вступят в силу нововведения в теоретическую часть экзамена на права. Планируется, что количество вопросов будет увеличено, сообщает «РИА-Новости».
На данный момент, чтобы подготовиться к сдаче теоретической части, водитель прорабатывает около 800 вопросов. В ходе проверочного теста проверяются знания ПДД и основы безопасного вождения.
Замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции РФ Николай Гиляков отмечает, что кандидат на получение прав, прежде всего, должен освоить навык безопасного вождения. Вопросы на эту тему будут добавлены в экзаменационные билеты.
При этом, планируется поменять и саму процедуру проведения испытания. Так, теоретическая часть будет состоять из большего количества блоков. Это будет «Медицина», «Основы безопасности вождения», «Профессиональный блок», «ПДД», «Законодательство», «Устройство ТС» и «Психология».
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