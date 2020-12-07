Глава Хабаровского края поздравил авиаторов с праздником

На мероприятии ветераны сказали спасибо Дегтяреву за то, что ему удалось вернуть на место памятник-вертолет Ми-1. Долгие годы он стоял рядом с малым аэропортом, но потом его снял с постамента новый владелец воздушной гавани. Ветераны обратились к властям Хабаровского края с просьбой возвратить вертолет на место, что и было сделано — после реставрации легендарный вертолет снова поставили на входе в аэропорт.