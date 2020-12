Глава Хабаровского края поздравил авиаторов с праздником

Руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев сказал, что поможет с развитием гражданской авиации в регионе.

Временно исполняющий обязанности губернатора встретился с ветеранами — авиаторами и сотрудниками предприятия «Хабавиа». Дегтярев поздравил работников «Хабаровских авиалиний» с Международным днем гражданской авиации и подчеркнул, что в приоритете у специалистов должно быть сохранение и развитие компании. Из-за своей протяженности Хабаровский край хорошо подходит для развития гражданской авиации, которая здесь очень востребована. Фактически она является связующим звеном между районами. Об этом сообщает transsibinfo.com. Дегтярев рассказал, что в край удалось вернуть три вертолета Ми-8, которые стали теперь собственностью региона. В ближайшее время они начнут выполнять перелеты, что избавит от необходимости заказывать вертолеты у других. Это же относится и к самолетам, добавил руководитель региона. На мероприятии ветераны сказали спасибо Дегтяреву за то, что ему удалось вернуть на место памятник-вертолет Ми-1. Долгие годы он стоял рядом с малым аэропортом, но потом его снял с постамента новый владелец воздушной гавани. Ветераны обратились к властям Хабаровского края с просьбой возвратить вертолет на место, что и было сделано — после реставрации легендарный вертолет снова поставили на входе в аэропорт. По словам Дегтярева, «к истории необходимо относиться с любовью. А история края непосредственно связана как с этим вертолетом, так и с людьми, летавшими на нем». Поэтому решено было вернуть вертолет на место. На встрече ветераны предложили установить аналогичные памятники и другим моделям отечественной авиатехники. Также был поднят вопрос об открытии в Хабаровском крае училища гражданской авиации. Дегтярев сообщил, что глава Росавиации Александр Нерадько пообещал направить специальные тренажеры в Авиационный учебный центр Хабаровского филиала Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

