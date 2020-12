Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предложил рассмотреть вопрос об ограничении передвижения между регионами из-за со второй волны COVID-19.

По его словам, из-за очагов, которые возникают внутри страны, необходимо рассмотреть ограничения на передвижение физических лиц. В том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции,цитируют Мурашко «РИА Новости». Напомним, в Свердловской области с начала пандемии выявлено 48 622 заболевших коронавирусом жителей, в Нижнем Тагиле — 3 142. В регионе от инфекции уже скончались 1 105 человек. В Свердловской области за сутки выявили 389 случаев COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter