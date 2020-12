Горздрав Екатеринбурга проверяет данные о медбрате из-за пожелания «смерти» пациентке

Горздрав Екатеринбурга проверит сообщения СМИ о том, что медбрат горбольницы № 14 пожелал смерти пациентке «ковидного» госпиталя.

Если факт будет подтвержден, то ведомство примет меры, пишет Znak со ссылкой на региональный оперштаб. Там отметили, что даже в ситуации высокой нагрузки на медиков подобные высказывания недопустимы. Напомним, об инциденте стало известно со слов родственницы 80-летней пациентки. На видео, опубликованном на канале Mash, девушка рассказала, что месяц назад ее бабушка оказалась в хирургическом отделении больницы № 14 с коронавирусом. У нее было 90% поражение легких, в связи с чем женщина была переведена в реанимацию. Там медбрат пожелал пенсионерке смерти. На Урале больные коронавирусом пациенты пожаловались на желавшего им смерти врача

