Горздрав Екатеринбурга проверяет данные о медбрате из-за пожелания «смерти» пациентке

Напомним, об инциденте стало известно со слов родственницы 80-летней пациентки. На видео, опубликованном на канале Mash, девушка рассказала, что месяц назад ее бабушка оказалась в хирургическом отделении больницы № 14 с коронавирусом. У нее было 90% поражение легких, в связи с чем женщина была переведена в реанимацию. Там медбрат пожелал пенсионерке смерти.