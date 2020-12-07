История с истощенным белым медвежонком получила счастливый конец

«Мама медвежонка, видимо, умерла от истощения. Его там подкармливали. Но есть трагизм в этой ситуации. Если забрать его из природы, он больше никогда туда не вернется, а если не забирать, он может умереть. Поэтому мы решили собрать рабочую группу, чтобы решить судьбу медвежонка».