История с истощенным белым медвежонком получила счастливый конец

История с истощенным белым медвежонком получила счастливый конец

Сегодня, 21:53ОбществоPhoto: скриншот с видео
Светлана Радионова, глава Росприроднадзора, на своей странице в социальной сети рассказала о судьбе осиротевшего белого медвежонка.

Издание «ВостокМедиа» сообщает, что детеныш белого медведя бродил на Чукотке рядом с поселком. Он был один и чуть не погиб от истощения. Его подкармливал и защищал от волков медвежий патруль.

На странице в социальной сети Светлана Радионова разместила пост, где пояснила:

«Мама медвежонка, видимо, умерла от истощения. Его там подкармливали. Но есть трагизм в этой ситуации. Если забрать его из природы, он больше никогда туда не вернется, а если не забирать, он может умереть. Поэтому мы решили собрать рабочую группу, чтобы решить судьбу медвежонка».

Но история закончилась благополучно. Ночью на территорию пришли взрослые медведи и детеныш ушел с ними. Отмечается, что инспекторы Росприроднадзора регулярно совершают объезд местности на снегоходах и контролируют ситуацию, присматривая за животными.

Стоит напомнить, что Росприроднадзор курирует проект по подсчету популяции белого медведя. Около пятидесяти лет эти работы не осуществлялись и количество белых медведей на территории Российской Федерации определялось примерно по количеству берлог.

В 2020 году в рамках проекта «Хозяин Арктики» специалисты пролетели более десяти тысяч километров над Арктикой и собрали уникальные данные, которые скоро будут представлены общественности.

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