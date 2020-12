История с истощенным белым медвежонком получила счастливый конец

Светлана Радионова, глава Росприроднадзора, на своей странице в социальной сети рассказала о судьбе осиротевшего белого медвежонка.

Издание «ВостокМедиа» сообщает, что детеныш белого медведя бродил на Чукотке рядом с поселком. Он был один и чуть не погиб от истощения. Его подкармливал и защищал от волков медвежий патруль. На странице в социальной сети Светлана Радионова разместила пост, где пояснила: «Мама медвежонка, видимо, умерла от истощения. Его там подкармливали. Но есть трагизм в этой ситуации. Если забрать его из природы, он больше никогда туда не вернется, а если не забирать, он может умереть. Поэтому мы решили собрать рабочую группу, чтобы решить судьбу медвежонка». Но история закончилась благополучно. Ночью на территорию пришли взрослые медведи и детеныш ушел с ними. Отмечается, что инспекторы Росприроднадзора регулярно совершают объезд местности на снегоходах и контролируют ситуацию, присматривая за животными. Стоит напомнить, что Росприроднадзор курирует проект по подсчету популяции белого медведя. Около пятидесяти лет эти работы не осуществлялись и количество белых медведей на территории Российской Федерации определялось примерно по количеству берлог. В 2020 году в рамках проекта «Хозяин Арктики» специалисты пролетели более десяти тысяч километров над Арктикой и собрали уникальные данные, которые скоро будут представлены общественности.

