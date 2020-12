Матыцин: «Большой Вудъявр» -- один из лучших горнолыжных курортов России

В Мурманской области с рабочим визитом побывал глава Минспорта Олег Матыцин. Он оценил готовность горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» к сезону.

Министр отметил, что курорт полностью готов к приему любителей горных лыж, а также заявил, что завидует тем, кто уже скоро будет съезжать по белоснежным склонам, пишет ТАСС. «Потому что условия, которые здесь созданы, и в части сервиса, и в части качества подготовки трасс, одни из лучших в России. Министерство спорта заинтересовано в том, чтобы инфраструктура курорта развивалась и дальше», – подчеркнул Матыцин. Также он отметил, что в Кировске, где расположен курорт, находится и горнолыжная школа олимпийского резерва, и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Сообщается, что трассы «Большого Вудъявра» имеют протяженность 35 километров. Они по большей части искусственно освещаются. Наиболее крутые склоны, перепад высот на которых составляет 600 метров, имеют сертификаты FIS. Спускаться по ним могут не только мастера, но и любители. На всей территории курорта действует единый ski-pass, позволяющий пользоваться любым подъемником. Сезон на «Большом Вудъявре» длится свыше полугода, однако правительство региона и Ростуризм уже работают над оснежением трасс северного склона. Это прибавит еще несколько месяцев к сезону. Эксперты отмечают, что курорт уже готов к проведению соревнований, причем даже федерального уровня. Напомним, кластер «Хибины» – зона ответственности заместителя директора кировского филиала АО «Апатит» Германа Симакова. По его словам, сейчас наиболее актуальной задачей является работа над тем, чтобы курорт привлекал туристов круглый год. Для этого, в частности, на высоте более 800 метров будет построен панорамный ресторан. «Мы надеемся, что этот объект станет настоящим магнитом для туристов и достопримечательностью не только Хибин, но и всего Кольского полуострова, а также севера России», – заявил Симаков. Отмечается, что поток туристов, приезжающих в «Большой Вудъявр», с каждым годом увеличивается. Если 5 лет назад на курорте побывали примерно 50 000 туристов, то в настоящее время их уже 170 000. Владелец горнолыжного центра - концерн «ФосАгро» - за последние несколько лет вложил в развитие туробъектов Хибин свыше 5 млрд рублей. Из-за коронавирусной пандемии весной 2020 года «Большой Вудъявр» не доработал сезон. Сейчас, по словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, ситуация нормализовалась. Для жителей региона курорт откроется 11 декабря. Если не последует ухудшения, то с середины января курорт сможет принимать жителей других субъектов Федерации.

