Матыцин: «Большой Вудъявр» -- один из лучших горнолыжных курортов России

Отмечается, что поток туристов, приезжающих в «Большой Вудъявр», с каждым годом увеличивается. Если 5 лет назад на курорте побывали примерно 50 000 туристов, то в настоящее время их уже 170 000. Владелец горнолыжного центра - концерн «ФосАгро» - за последние несколько лет вложил в развитие туробъектов Хибин свыше 5 млрд рублей.