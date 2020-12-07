На Урале организуют горячую линию к Международному дню борьбы с коррупцией

Она посвящена Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря по инициативе ООН.
По вопросам антикоррупционного законодательства жители региона смогут обратиться с 9.00 до 18.00 по телефону: (343) 362 27 47.
Горячая линия направлена на информирование граждан, повышение правосознания, а также популяризации антикоррупционных стандартов.
Напомним, в конце ноября в Заксобрании Свердловской области прокуратура нашла нарушения антикоррупционного законодательства в отношении двух депутатов.