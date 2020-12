На Урале организуют горячую линию к Международному дню борьбы с коррупцией

8 декабря пройдёт горячая линия по вопросам противодействия коррупции, сообщает ГУ ФССП по Свердловской области.

Она посвящена Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря по инициативе ООН. По вопросам антикоррупционного законодательства жители региона смогут обратиться с 9.00 до 18.00 по телефону: (343) 362 27 47. Горячая линия направлена на информирование граждан, повышение правосознания, а также популяризации антикоррупционных стандартов. Напомним, в конце ноября в Заксобрании Свердловской области прокуратура нашла нарушения антикоррупционного законодательства в отношении двух депутатов. Прокуратура обнаружила коррупцию в Заксобрании Свердловской области

