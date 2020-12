На Урале присяжные полностью оправдали обвиняемого в умышленном убийстве

В Березовском суд присяжных оправдал 22-летнего Евгения Швецова, которого обвиняли в умышленном убийстве.

Согласно материалам дела, в сентябре 2019 года мужчина находился в общежитии на улице Мира, 2 со своим знакомым, которого звали Марсель. Между ними возник конфликт, который перешел в драку, пишет Е1 со ссылкой на адвоката оправданного Романа Бикбулатова. 32-летний Марсель нанес Евгению несколько ударов по лицу, тогда Швецов оттолкнул его в сторону балкона. При этом Марсель упал и разбил стеклянные двери. После чего драка завязалась с новой силой. Марсель потерял сознание, а Евгений ударил его несколько раз по голове. Затем он убежал. Согласно экспертизе, Марсель погиб от кровопотери, на его шее была обнаружена колотая рана от стекла. По версии обвинения, Швецов ударил его зажатым в кулаке стеклом. Свидетели видели, как он бил погибшего в область головы кулаком, в котором, возможно, что-то было зажато. Однако адвокат заявил, что на нескольких осколках стекла, которые могли смертельно ранить погибшего, не обнаружено отпечатков и ДНК обвиняемого Швецова. При этом все они находились не рядом с погибшим, а на балконе. Адвокат считает, что Марсель погиб, порезавшись об один из этих осколков, когда проломил двери балкона. Присяжные согласились с его доводами и вынесли единогласный вердикт об оправдании Швецова. Сторона обвинения обжаловала это решение, апелляция будет рассмотрена в Областном суде 23 декабря. Напомним, в Екатеринбурге на полицейских из отдела по борьбе с наркотиками завели уголовное дело за избиение подозреваемого. На Урале на наркополицейских возбудили уголовное дело за превышение полномочий .

Related news: На Урале на наркополицейских возбудили уголовное дело за превышение полномочий

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter