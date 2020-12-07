На Урале прокуратура проверила больницу после жалоб врачей на снижение зарплаты

На Урале прокуратура проверила больницу после жалоб врачей на снижение зарплаты

Сегодня, 22:12ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Сысерти прокуратура организовала проверку в больнице, 72 сотрудника которой пожаловались на значительное сокращение заработной платы.

Работниками ведомства были изучены заработные квитки сотрудников и выявлены нарушения.

Мы выявили нарушения, поэтому сейчас готовим акты реагирования, в которых укажем нарушения и требования по их устранению, рассказала изданию Е1 помощник сысертского прокурора Елена Терешина.

Как выяснилось, сотрудники больницы подписали специально подготовленные соглашения о работе в «красной» зоне, однако, они не получили объяснений, как после этого изменится зарплата.

Уставшие врачи после смены в «красной» зоне просто вынуждены были это сделать. Это нарушение в прокуратуре выявили,поделился один из сотрудников.

Администрация перевела медиков на другие должности, в связи с чем снизились стимулирующие и компенсационные выплаты, а также должностной оклад.

В результате в прокуратуру, для дачи показаний, пригласили всех, кто поставил свои подписи в коллективном письме. Следующим в ведомстве ожидают руководителя больницы, способного объяснить ситуацию.

Мы в любом случае выдадим акт реагирования главврачу, так как нарушения найдены. А от его объяснений будет зависеть степень ответственности. Еще придется выяснить, кто виновен: только руководитель или и другие должностные лица,прокомментировали в прокуратуре.

После выдачи главврачу документа с нарушениями, больница получит месяц, чтобы их устранить. Вопрос будет исчерпан в том случае, если сотрудники медучреждения получат недостающие средства.

Если выявленные нарушения не будут устранены, то мы будем решать вопрос о привлечении руководителя к административной ответственности,подчеркнула Елена Терешина.

Напомним, 20 ноября стало известно, что медики ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» написали коллективное письмо с просьбой проверить здравницу на предмет соблюдения трудового кодекса. Врачи заявили о тройном снижении заработной платы, а вскоре прокуратура запросила расчетные листы за год всех сотрудников медучреждения.

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