На Урале прокуратура проверила больницу после жалоб врачей на снижение зарплаты

В Сысерти прокуратура организовала проверку в больнице, 72 сотрудника которой пожаловались на значительное сокращение заработной платы.

Работниками ведомства были изучены заработные квитки сотрудников и выявлены нарушения. Мы выявили нарушения, поэтому сейчас готовим акты реагирования, в которых укажем нарушения и требования по их устранению, рассказала изданию Е1 помощник сысертского прокурора Елена Терешина. Как выяснилось, сотрудники больницы подписали специально подготовленные соглашения о работе в «красной» зоне, однако, они не получили объяснений, как после этого изменится зарплата. Уставшие врачи после смены в «красной» зоне просто вынуждены были это сделать. Это нарушение в прокуратуре выявили,поделился один из сотрудников. Администрация перевела медиков на другие должности, в связи с чем снизились стимулирующие и компенсационные выплаты, а также должностной оклад. В результате в прокуратуру, для дачи показаний, пригласили всех, кто поставил свои подписи в коллективном письме. Следующим в ведомстве ожидают руководителя больницы, способного объяснить ситуацию. Мы в любом случае выдадим акт реагирования главврачу, так как нарушения найдены. А от его объяснений будет зависеть степень ответственности. Еще придется выяснить, кто виновен: только руководитель или и другие должностные лица,прокомментировали в прокуратуре. После выдачи главврачу документа с нарушениями, больница получит месяц, чтобы их устранить. Вопрос будет исчерпан в том случае, если сотрудники медучреждения получат недостающие средства. Если выявленные нарушения не будут устранены, то мы будем решать вопрос о привлечении руководителя к административной ответственности,подчеркнула Елена Терешина. Напомним, 20 ноября стало известно, что медики ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» написали коллективное письмо с просьбой проверить здравницу на предмет соблюдения трудового кодекса. Врачи заявили о тройном снижении заработной платы, а вскоре прокуратура запросила расчетные листы за год всех сотрудников медучреждения. После жалобы врачей на зарплаты в уральской больнице началась проверка

