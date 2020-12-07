Из колонии под домашний арест: суд смягчил приговор Лошагина за убийство тагильчанки

Напомним, Дмитрий Лошагин был осужден почти на 10 лет за убийство своей жены фотомодели из Нижнего Тагила. Первый суд прошел в декабре 2014 года. Тогда его оправдали. Лошагин вышел на свободу, успел получить наследство и около двух миллионов рублей. Однако в июне 2015 года после нового приговора он был отправлен в колонию.