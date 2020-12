Из колонии под домашний арест: суд смягчил приговор Лошагина за убийство тагильчанки

Дмитрию Лошагину, который отбывает срок за убийство своей жены — модели из Нижнего Тагила, сегодня суд заменил наказание в виде лишения свободы на более мягкое.

Лошагин был приговорен к 9 годам 10 месяцам лишения свободы. Свердловский прокурор возражал против удовлетворения ходатайства осужденного, так как несмотря на отбытие им более половины срока, он так и не признал вину, не принес извинения потерпевшим, а также в 2018 году имел дисциплинарное взыскание, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В заключении прокурор указал, что осужденный на 7 декабря 2020 года уже отбыл шесть лет девять месяцев и пять дней в колонии. Неотбытое наказание составляет три года 25 дней. Также против удовлетворения ходатайства возражала администрация колонии, в которой находился фотограф. В результате суд все равно удовлетворил ходатайство и заменил необытый срок на более мягкое наказание. В частности, его отправили под домашний арест. Напомним, Дмитрий Лошагин был осужден почти на 10 лет за убийство своей жены фотомодели из Нижнего Тагила. Первый суд прошел в декабре 2014 года. Тогда его оправдали. Лошагин вышел на свободу, успел получить наследство и около двух миллионов рублей. Однако в июне 2015 года после нового приговора он был отправлен в колонию. «Любил как умел»: дело об убийстве модели из Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter