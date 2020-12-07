Пожелание смерти от врача и ледяной дождь. Итоги дня в Свердловской области

В Свердловской области Горздрав начал проверку после сообщений СМИ о том, что в Екатеринбурге медбрат в больнице пожелал смерти 80-летней женщине, больной коронавирусом. Видео опубликовала внучка пенсионерки на telegram-канале Mash. Она рассказал, что медбрат по имени Максим, работающий в больнице № 14 в Екатеринбурге с больными COVID-19, заявил о том, что желает им смерти. Пенсионерка провела в больнице больше месяца с 90% поражения легких. Бабушка упала в обморок, после чего семь дней она находилась в реанимации. Очнувшись, она увидела, как медработник с силой трясет соседку по отделению, при этом он сказал, что хочет «чтобы вы все здесь сдохли». В Горздраве отметили, что ведомство примет меры, если этот факт подтвердится, так как подобные высказывания врачей недопустимы, несмотря на высокую нагрузку.