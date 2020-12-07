Пожелание смерти от врача и ледяной дождь. Итоги дня в Свердловской области

Пожелание смерти от врача и ледяной дождь. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 20:10ОбществоPhoto: группа "Это Серов, детка" во "ВКонтакте"
Рассказываем о главных событиях за 7 декабря в Свердловской области.

В Свердловской области Горздрав начал проверку после сообщений СМИ о том, что в Екатеринбурге медбрат в больнице пожелал смерти 80-летней женщине, больной коронавирусом. Видео опубликовала внучка пенсионерки на telegram-канале Mash. Она рассказал, что медбрат по имени Максим, работающий в больнице № 14 в Екатеринбурге с больными COVID-19, заявил о том, что желает им смерти. Пенсионерка провела в больнице больше месяца с 90% поражения легких. Бабушка упала в обморок, после чего семь дней она находилась в реанимации. Очнувшись, она увидела, как медработник с силой трясет соседку по отделению, при этом он сказал, что хочет «чтобы вы все здесь сдохли». В Горздраве отметили, что ведомство примет меры, если этот факт подтвердится, так как подобные высказывания врачей недопустимы, несмотря на высокую нагрузку.

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничения по COVID-19 до 21 декабря. Граждане старше 65 лет, а также лица с хроническими заболеваниями, должны продолжать соблюдать самоизоляцию. Им рекомендуется выходить из дома только при крайней необходимости.

В Екатеринбурге планируют растянуть зимние каникулы в школах до трех недель для того, чтобы разобщить детей. По мнению властей, это должно привести к снижению заболеваемости COVID-19. Перед началом учебного года рекомендованная продолжительность каникул должна была составить менее двух недель. Медики считают, что в продлении каникул есть смысл, так как это действительно способно снизить заболеваемость коронавируса. Эпидемиолог пояснила, что дети в это время должны избегать посещения мест массового скопления людей.

Вечером 6 декабря в Свердловской области при температуре -7 градусов прошел ледяной дождь. В соцсетях водители автомобилей выкладывали фотографии и записи с видеорегистраторов. Погодное явление было замечено в Нижнем Тагиле, Лесном, Верхотурье, Серове, Алапаевске, а также в других городах региона. В столице Урала осадков замечено не было.

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