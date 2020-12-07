Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от посещения новогодних корпоративов

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от посещения новогодних корпоративов

Сегодня, 15:27ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Накануне новогодних праздников Роспотребнадзор обнародовал рекомендации, в которых советует россиянам отказаться от посещения новогодних корпоративов и провести праздники дома или на даче.

В надзорном ведомстве предположили, что в период пандемии лучше отказаться от мероприятий в закрытых помещениях, в том числе и корпоративов, так как массовое скопление людей потенциально опасно, пишут «Новые известия».

Чтобы оградиться от заражения коронавирусом, рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию в 1,5-2 метра, максимально ограничить круг контактов на период праздников, а также отказаться от поездок за границу. При посещении общественных мест рекомендуется надевать маску.

Напомним, утром 7 декабря экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних каникул.

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