Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от посещения новогодних корпоративов

Накануне новогодних праздников Роспотребнадзор обнародовал рекомендации, в которых советует россиянам отказаться от посещения новогодних корпоративов и провести праздники дома или на даче.

В надзорном ведомстве предположили, что в период пандемии лучше отказаться от мероприятий в закрытых помещениях, в том числе и корпоративов, так как массовое скопление людей потенциально опасно, пишут «Новые известия». Чтобы оградиться от заражения коронавирусом, рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию в 1,5-2 метра, максимально ограничить круг контактов на период праздников, а также отказаться от поездок за границу. При посещении общественных мест рекомендуется надевать маску. Напомним, утром 7 декабря экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних каникул.

