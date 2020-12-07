Спортсмены-тагильчане выиграли Кубок Федерации смешанных боевых искусств России

Спортсмены-тагильчане выиграли Кубок Федерации смешанных боевых искусств России

Сегодня, 14:44ОбществоPhoto: «Тагильский рабочий»
Спортсмены из Нижнего Тагила выиграли Кубок Федерации смешанных боевых искусств RF-MMA/Ориентал России.

Соревнования проходили в Екатеринбурге, в них принимали участие более 250 спортсменов из 11 регионов страны, пишет «Тагильский рабочий».

Нижний Тагил представляла команда бойцовского клуба «Финист», для некоторых из участников состоялся дебют.

В разделе «смешанных единоборств в кимоно» в возрастной группе шесть-семь лет победителем стал Радмир Стяжкин, «бронза» досталась Ярославу Якушеву. Вторые места среди мальчиков восьми-девяти лет заняли Артем Шигапов и Константин Радаев, на третьем месте оказался Максим Ерухин.

Еще несколько наград тагильские спортсмены завоевали в разделе «смешанные единоборства без кимоно».

Среди спортсменов старше 18 лет в разделе «учкур», который включает в себя казачий бокс, ударную технику, лучшим стал Вячеслав Степченко, на третьем месте — Парвин Ранифа оглы Багышов.

В разделе ММА «золото» взял Махсиддин Достиев, «серебро» завоевал Никита Стяжкин. Кубками были отмечены тренеры клуба Андрей Стяжкин и Владимир Курдян.

Напомним, в конце октября тагильский тхэквондист Семен Востриков стал призером Кубка России.

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