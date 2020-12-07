Спортсмены-тагильчане выиграли Кубок Федерации смешанных боевых искусств России

В разделе «смешанных единоборств в кимоно» в возрастной группе шесть-семь лет победителем стал Радмир Стяжкин, «бронза» досталась Ярославу Якушеву. Вторые места среди мальчиков восьми-девяти лет заняли Артем Шигапов и Константин Радаев, на третьем месте оказался Максим Ерухин.