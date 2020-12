Спортсмены-тагильчане выиграли Кубок Федерации смешанных боевых искусств России

Спортсмены из Нижнего Тагила выиграли Кубок Федерации смешанных боевых искусств RF-MMA/Ориентал России.

Соревнования проходили в Екатеринбурге, в них принимали участие более 250 спортсменов из 11 регионов страны, пишет «Тагильский рабочий». Нижний Тагил представляла команда бойцовского клуба «Финист», для некоторых из участников состоялся дебют. В разделе «смешанных единоборств в кимоно» в возрастной группе шесть-семь лет победителем стал Радмир Стяжкин, «бронза» досталась Ярославу Якушеву. Вторые места среди мальчиков восьми-девяти лет заняли Артем Шигапов и Константин Радаев, на третьем месте оказался Максим Ерухин. Еще несколько наград тагильские спортсмены завоевали в разделе «смешанные единоборства без кимоно». Среди спортсменов старше 18 лет в разделе «учкур», который включает в себя казачий бокс, ударную технику, лучшим стал Вячеслав Степченко, на третьем месте — Парвин Ранифа оглы Багышов. В разделе ММА «золото» взял Махсиддин Достиев, «серебро» завоевал Никита Стяжкин. Кубками были отмечены тренеры клуба Андрей Стяжкин и Владимир Курдян. Напомним, в конце октября тагильский тхэквондист Семен Востриков стал призером Кубка России. Тагильский тхэквондист Семен Востриков стал призером Кубка России

Related news: Тагильский тхэквондист Семен Востриков стал призером Кубка России

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter