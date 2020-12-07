Тагильский офтальмологический травмпункт ГБ № 1 переехал на проспект Вагоностроителей

Там оказывают неотложную круглосуточную помощь жителям города Нижнего Тагила, а также Горноуральского городского округа. Гражданам помогают при травмах, острых сосудистых состояниях, язвах роговицы, приступах глаукомы и гнойных воспалительных заболеваниях глаз, пишет «Тагильский рабочий».
Для получения помощи медиков, нужно иметь с собой полис ОМС и паспорт. Для детей, не достигших 14 лет, необходимо свидетельство о рождении.
Напомним, в начале декабря в горбольнице №1 в Нижнем Тагиле на базе поликлиники создали единый call-центр. Позвонив по нему, пациенты могут записаться на прием к врачу, узнать график работы специалистов и другое.