В Екатеринбурге будут судить сбившего на пешеходном переходе четверых детей водителя

По версии следствия, 27 августа 2020 года около 13.30 водитель «Renault Sandero Stepway», 1961 года рождения, двигался со скоростью 60 километров в час по улице Бахчиванджи. При этом на данном участке стоял знак ограничения скорости в 20 километров в час.