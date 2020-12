В Екатеринбурге от коронавируса скончалась врач частной клиники

В Екатеринбурге от коронавируса умерла 52-летняя УЗИ-специалист из частной клиники Ольга Некрылова.

Женщина несколько недель находилась в больнице, однако спасти ее не удалось, пишет E1 со ссылкой на коллегу врача. По ее словам, медик умерла 4 декабря, она лежала в больнице четыре недели. Конечно, никто этого не ожидал. Мы с ней разговаривали, наверное, недели две назад. Она сказала, что лежит в реанимации,поделилась коллега. Одна из пациенток умершей рассказала, что Некрылова спасла ее внучку, когда врачи поставили дочери диагноз «внематочная беременность» и предложили операцию. Мы обратились к Ольге Николаевне. Она посмотрела, привлекла гинеколога. Назначила лечение, и сейчас у меня есть трехлетняя внучка,пояснила женщина. Напомним, в Нижнем Тагиле 3 декабря скончался заведующий травмпунктом на Вагонке Георгий Ионга, он посвятил работе 39 лет своей жизни. В Нижнем Тагиле скончался заведующий травмпунктом на Вагонке Георгий Ионга

