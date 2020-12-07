В Екатеринбурге планируют увеличить продолжительность зимних каникул для школьников

В Екатеринбурге планируют увеличить продолжительность зимних каникул для школьников

Сегодня, 15:43ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге планируется продлить зимние каникулы в школах. Решение об этом будет принято в ближайшее время.

В мэрии могут увеличить каникулы на неделю и даже больше, чтобы дети дольше оставались разобщенными, пишет E1 со ссылкой на источник в администрации. Он отмечает, что это должно привести к снижению заболеваемости коронавирусом.

Согласно рекомендованному перед началом учебного года графику, продолжительность каникул составляет немного меньше двух недель. Школьники должны отправиться на отдых 30 декабря, а вернуться к 11 января. Традиционно школы отпускают детей раньше.

Однако планируется растянуть каникулы до трех недель. Врачи считают, что в этом есть смысл.

По словам эпидемиолога Галины Свириной, разобщение действительно способно снизить заболеваемость. Она отметила, что главное, чтобы дети в это время не посещали места массового скопления людей.

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