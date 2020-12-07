В Екатеринбурге планируют увеличить продолжительность зимних каникул для школьников

В мэрии могут увеличить каникулы на неделю и даже больше, чтобы дети дольше оставались разобщенными, пишет E1 со ссылкой на источник в администрации. Он отмечает, что это должно привести к снижению заболеваемости коронавирусом.
Согласно рекомендованному перед началом учебного года графику, продолжительность каникул составляет немного меньше двух недель. Школьники должны отправиться на отдых 30 декабря, а вернуться к 11 января. Традиционно школы отпускают детей раньше.
Однако планируется растянуть каникулы до трех недель. Врачи считают, что в этом есть смысл.
По словам эпидемиолога Галины Свириной, разобщение действительно способно снизить заболеваемость. Она отметила, что главное, чтобы дети в это время не посещали места массового скопления людей.