В Екатеринбурге следователи закрыли уголовное дело в отношении ректора УГМУ

Уголовное дело, возбужденное по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», было закрыто около трех недель назад. Следствие обязало как можно скорее направить постановление о возбуждении дела прокурору.
Прокурор вправе отменить постановление. Это и произошло. Основания, по которым он отменил, совершенно понятны. По сути, это дело прожило несколько дней, и оно было ошибкой,сообщил Е1 адвокат Сергей Колосовский.
Напомним, Ольгу Ковтун обвиняли в превышении должностных полномочий, а точнее, в фиктивном трудоустройстве сотрудницы. Женщина в содеянном созналась и решила активно сотрудничать со следствием, давая показания.