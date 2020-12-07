В Екатеринбурге следователи закрыли уголовное дело в отношении ректора УГМУ

В Екатеринбурге следователи закрыли уголовное дело в отношении ректора УГМУ

Сегодня, 22:33ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге следователи закончили уголовное преследование ректора Уральского государственного медицинского университета Ольги Ковтун.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», было закрыто около трех недель назад. Следствие обязало как можно скорее направить постановление о возбуждении дела прокурору.

Прокурор вправе отменить постановление. Это и произошло. Основания, по которым он отменил, совершенно понятны. По сути, это дело прожило несколько дней, и оно было ошибкой,сообщил Е1 адвокат Сергей Колосовский.

Напомним, Ольгу Ковтун обвиняли в превышении должностных полномочий, а точнее, в фиктивном трудоустройстве сотрудницы. Женщина в содеянном созналась и решила активно сотрудничать со следствием, давая показания.

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