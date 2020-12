Минздрав опроверг информацию о том, что предлагается ввести ограничения на перемещения между регионами страны.

Фраза была вырвана из контекста, пишет РБК со ссылкой на помощника главы ведомства Алексея Кузнецова. Ранее «Парламентская газета» сообщила, что министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможном введении дополнительных ограничений внутри страны, касающихся передвижения граждан внутри регионов и между ними.

