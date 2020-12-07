В Нижнем Тагиле лифты в роддом на Вагонке установит уфимская компания

В Нижнем Тагиле лифты в роддом на Вагонке установит уфимская компания

Сегодня, 11:19ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле лифты в роддом на Вагонке установит фирма из Уфы за 5,4 миллиона рублей.

Контракт размещен на сайте госзакупок 4 декабря, срок исполнения — 23 марта 2021 года. Заказчиком является горбольница № 1 Нижнего Тагила, подрядчиком — ООО ТД «Объединенные лифтостроительные заводы — Уфа».

Согласно контракту, должна быть проведена замена лифтового оборудования, электромонтажные, строительные работы и диспетчеризация по адресу: Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, 49. Работы проводятся в рамках капитального ремонта здания родильного дома.

Цена контракта составляет 5,4 миллиона рублей, средства выделены из бюджетных учреждений.

Подрядчик обязан в течение пяти дней с даты заключения контракта разработать и согласовать с заказчиком график выполнения работ, обеспечить наличие материалов, конструкций и изделий. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям энергоэффективности, установленными Министерством экономического развития РФ. Кроме того, по окончании работ он должен передать приборы учета электроэнергии с показаниями и организовать вывоз мусора во время замены оборудования.

Работы должны быть выполнены до 28 февраля 2021 года. Гарантийный срок на работы и лифтовое оборудование составляет три года. Контракт действует до 22 марта 2021 года.

Напомним, начальная стоимость контракта составила шесть миллионов рублей. Однако цену для ООО ТД «Объединенные лифтостроительные заводы — Уфа» снизили до 5,4 миллиона рублей.

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