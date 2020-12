В Нижнем Тагиле на автовора завели два уголовных дела после краж на Вагонке

В Нижнем Тагиле было возбуждено два уголовных дела по факту хищений из автомобилей в Дзержинском районе. Об этом рассказали TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

Поступило семь заявлений от владельцев автотранспорта, по двум фактам возбуждены уголовные дела в связи с хищением имущества. Сейчас устанавливается личность злоумышленника,сообщили в ведомстве. Там отметили, что предположительно действовал один человек. Видео с места преступления появилось в паблике «Инцидент Нижний Тагил». На нем видно, как мужчина разбивает стекло автомобиля и затем, открыв дверь, проникает внутрь. О подобных кражах сообщили и другие жители Дзержинского района. У пострадавших своровали документы, деньги и ценные вещи. Video: «Инцидент Нижний Тагил» Напомним, в начале октября тагильчанка пожаловалась, что у нее украли ключи от автомобиля и вытащили оттуда рюкзак с документами, кошельком, правами, банковскими картами и наушниками Airpods. Оказалось, что кражу совершила 10-летняя девочка, которая около года состоит на учете в ПДН. Тагильчанка пожаловалась на кражу рюкзака из машины десятилетней девочкой

