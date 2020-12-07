В Нижнем Тагиле на автовора завели два уголовных дела после краж на Вагонке

Напомним, в начале октября тагильчанка пожаловалась, что у нее украли ключи от автомобиля и вытащили оттуда рюкзак с документами, кошельком, правами, банковскими картами и наушниками Airpods. Оказалось, что кражу совершила 10-летняя девочка, которая около года состоит на учете в ПДН.