В Нижнем Тагиле на автовора завели два уголовных дела после краж на Вагонке

Поступило семь заявлений от владельцев автотранспорта, по двум фактам возбуждены уголовные дела в связи с хищением имущества. Сейчас устанавливается личность злоумышленника,сообщили в ведомстве.
Там отметили, что предположительно действовал один человек.
Видео с места преступления появилось в паблике «Инцидент Нижний Тагил». На нем видно, как мужчина разбивает стекло автомобиля и затем, открыв дверь, проникает внутрь. О подобных кражах сообщили и другие жители Дзержинского района. У пострадавших своровали документы, деньги и ценные вещи.
Напомним, в начале октября тагильчанка пожаловалась, что у нее украли ключи от автомобиля и вытащили оттуда рюкзак с документами, кошельком, правами, банковскими картами и наушниками Airpods. Оказалось, что кражу совершила 10-летняя девочка, которая около года состоит на учете в ПДН.