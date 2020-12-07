В Нижнем Тагиле супруги-пенсионеры погибли при пожаре из-за замкнувшего холодильника

Сообщение о возгорании поступило 4 декабря около 18.00. На втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Победы, 36 горели домашние вещи.
Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Когда проживающие в квартире супруги-пенсионеры отдыхали после обеда, на кухне произошло короткое замыкание холодильника.
Пожарных вызвала соседка, которая почувствовала запах дыма. Она начала стучать в дверь квартиры, но ей никто не открыл.
В результате пожара погибли мужчина 1929 года рождения и женщина 1930 года рождения. Предварительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.
Напомним, 20 ноября в поселке Уралец под Нижним Тагилом во время пожара погиб мужчина. Предположительно, он заснул с сигаретой в руках.