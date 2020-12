В Нижнем Тагиле задержан квартет по подозрению в краже парфюма на 100 тысяч рублей

Полицейские Нижнего Тагила задержали подозреваемых в хищении парфюмерии из сети магазинов косметики на сумму около 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Группа состояла из трех уроженцев одной из южных республик мужчин, 26, 28 и 31 лет, и 18-летней екатеринбурженки. Все они проживали в столице Урала. По версии следствия, группа целенаправленно неоднократно приезжала в Нижний Тагил для совершения преступления. В магазинах самообслуживания, где продавался элитный парфюм, мужчины отвлекали внимание продавцов и охраны, а девушка складывала духи в самодельный пакет. При этом краденый товар не срабатывал на выносе. В полицию поступил ряд заявлений из торговых точек Нижнего Тагила. Преступники были зафиксированы на камеру видеонаблюдения. Также стало известно, что подозреваемые ездят на автомобиле марки Ford. В ходе совместной операции с ГИБДД и бойцами ОМОНа, подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции Нижнего Тагила. Ранее двое мужчин и девушка привлекались к уголовной ответственности за кражи, они дали признательные показания. Подозреваемые объяснили, что сбывали товар в Екатеринбурге по одной тысяче рублей за единицу. В отношении них было возбуждено уголовное дело за кражу по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ), все они находятся под подпиской о невыезде. Группе грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают их причастность к подобным преступлениям. Напомним, 3 декабря в Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в грабежах и кражах 30-летнего мужчину. В Нижнем Тагиле задержали пьяного грабителя-рецидивиста с ножом

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter