В Нижнем Тагиле заработала горячая линия по качеству новогодних товаров

Санитарные врачи Свердловской области начали консультации жителей по вопросам качества и безопасности новогодних товаров, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Звонить на горячую линию можно по будням с 8.30 до 17.00 по телефону 8-912-642-06-23. Кроме того, можно обратиться по бесплатному номеру Единого консультационного центра: 8 800 555 49 43. Там звонки принимают круглосуточно. Специалисты ответят на вопросы потребителей о безопасности детской одежды и обуви, игрушек, сладких подарков. Также операторы расскажут о действующих нормах к этим категориям товаров и услуг. Кроме того, жители Свердловской области могут обратиться в консультационные пункты для потребителей для составления претензий и исков в адрес продавцов. Напомним, в Свердловской области 8 декабря пройдёт горячая линия по вопросам противодействия коррупции. Граждане смогут обратиться по вопросам антикоррупционного законодательства. На Урале организуют горячую линию к Международному дню борьбы с коррупцией

Related news: На Урале организуют горячую линию к Международному дню борьбы с коррупцией

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter