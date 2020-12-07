В Нижнем Тагиле заработала горячая линия по качеству новогодних товаров

В Нижнем Тагиле заработала горячая линия по качеству новогодних товаров

Сегодня, 15:54ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Санитарные врачи Свердловской области начали консультации жителей по вопросам качества и безопасности новогодних товаров, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Звонить на горячую линию можно по будням с 8.30 до 17.00 по телефону 8-912-642-06-23.

Кроме того, можно обратиться по бесплатному номеру Единого консультационного центра: 8 800 555 49 43. Там звонки принимают круглосуточно.

Специалисты ответят на вопросы потребителей о безопасности детской одежды и обуви, игрушек, сладких подарков. Также операторы расскажут о действующих нормах к этим категориям товаров и услуг.

Кроме того, жители Свердловской области могут обратиться в консультационные пункты для потребителей для составления претензий и исков в адрес продавцов.

Напомним, в Свердловской области 8 декабря пройдёт горячая линия по вопросам противодействия коррупции. Граждане смогут обратиться по вопросам антикоррупционного законодательства.

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