В Нижнем Тагиле заработала горячая линия по качеству новогодних товаров

Звонить на горячую линию можно по будням с 8.30 до 17.00 по телефону 8-912-642-06-23.
Кроме того, можно обратиться по бесплатному номеру Единого консультационного центра: 8 800 555 49 43. Там звонки принимают круглосуточно.
Специалисты ответят на вопросы потребителей о безопасности детской одежды и обуви, игрушек, сладких подарков. Также операторы расскажут о действующих нормах к этим категориям товаров и услуг.
Кроме того, жители Свердловской области могут обратиться в консультационные пункты для потребителей для составления претензий и исков в адрес продавцов.
Напомним, в Свердловской области 8 декабря пройдёт горячая линия по вопросам противодействия коррупции. Граждане смогут обратиться по вопросам антикоррупционного законодательства.