3 новые скульптуры Олега Подольского появятся в тагильском музее

230 тысяч будет направлено на приобретение скульптур Олега Подольского в 2021 году, рассказала начальник Управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина на заседании комиссии гордумы по социальной политике.
Олег Подольский является членом Союза художников России с 1984. Его коллекции представлены в нижнетагильском Музее изобразительных искусств, Курганском ОХМ, екатеринбурском Музее изобразительных искусств, а также в представительстве губернатора Свердловской области в Москве.
Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле торжественно открыли памятник святым Петру и Февронии в парке «Народный». Скульптуру поставили на месте последнего снесенного дома.