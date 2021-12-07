3 новые скульптуры Олега Подольского появятся в тагильском музее

Три скульптуры тагильчанина Олега Подольского закупит Управление культуры для музея за 230 тысяч рублей.

230 тысяч будет направлено на приобретение скульптур Олега Подольского в 2021 году, рассказала начальник Управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина на заседании комиссии гордумы по социальной политике. Олег Подольский является членом Союза художников России с 1984. Его коллекции представлены в нижнетагильском Музее изобразительных искусств, Курганском ОХМ, екатеринбурском Музее изобразительных искусств, а также в представительстве губернатора Свердловской области в Москве. Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле торжественно открыли памятник святым Петру и Февронии в парке «Народный». Скульптуру поставили на месте последнего снесенного дома. Памятник святым Петру и Февронии торжественно открыт в «Народном» в Нижнем Тагиле

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