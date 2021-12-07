Буцаев заявил о начале создания «Зеленого рейтинга» регоператоров

Буцаев заявил о начале создания «Зеленого рейтинга» регоператоров
Буцаев заявил о начале создания «Зеленого рейтинга» регоператоров
7 декабря, 22:45ОбществоФото: pxhere.com
Российский экологический оператор заявил о завершении подготовки по созданию «Зеленого рейтинга», в который войдут администрации регионов и регоператоры.

Как информирует «Телеканал 360», организация уже направила в регионы и компании обращения с просьбой сообщить дополнительную информацию, подтвержденную соответствующими документами. Это необходимо для произведения оценки по нескольким критериям, при этом основная часть информации, нужной для формирования рейтинга, является объективной и исчислимой и собрана внутри ППК «РЭО».

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, формирование «Зеленого рейтинга» позволит сравнить вклад регионов и операторов в развитие системы по обращению с ТКО в России. Существование такого рейтинга будет мотивировать госорганы и компании быть более ответственными, повлияет на формирование здоровой конкурентной среды, а также положительно отразится на инвестиционной привлекательности в отрасли. Регионы и операторы, которые возглавляют список, смогут получить «Зеленую премию», а также получат приоритетную поддержку своей деятельности и станут представителями просветительской кампании, как подчеркнул Буцаев.

В рейтинге будут отражены итоги года, с ним можно будет ознакомиться в открытых источниках. В первом блоке будут представлены результаты деятельности региональных властей, во втором — регоператоров. За каждый показатель будут начисляться баллы. Те участники, которые в сумме набрали наибольшее количество баллов, станут лидерами рейтинга. Десять лидеров в каждом блоке будут удостоены «Зеленой премии».

В течение 21 дня РЭО соберет все данные. Анкета размещена на сайте ППК «РЭО» в специальном разделе, также ее можно скачать и отправить на почту rating@reo.ru. На эту же почту можно направить вопросы по участию в рейтинге.

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