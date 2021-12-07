Досрочные каникулы и обязательная вакцинация детей. Итоги дня в Свердловской области

О возможной обязательной вакцинации детей от 12 до 17 лет от коронавируса в Екатеринбурге заявил начальник департамента образования Константин Шевченко. Он рассказал, что скорее всего, перпарат будет включен в календарь обязательных прививок. Эту информацию опроверг вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, который пояснил, что такой вопрос пока не обсуждался.
Между тем, российские вирусологи продолжают изучать новый штамм COVID-19. Один ученый заявил, что «омикрон» может стать своеобразной живой вакциной против инфекции, потому что он не настолько смертельно опасен, чем дельта-вирус. Однако другие специалисты отмечают, что «омикрон» еще недостаточно изучен.
Появилась информация о том, что школьники Нижнего Тагила могут уйти на каникулы досрочно, 25 декабря. В администрации города редакции TagilCity.ru пояснили, что такой вариант возможен, если будет повышаться заболеваемость ОРВИ. Сейчас на дистанционный формат обучения из-за простудных заболеваний отправлены школы № 69, 80 и 90 на Гальянке.
Несмотря на то, что многим родителям очень хочется поприсутствовать на новогодних утренниках, в тагильских детских садах, как и в прошлом году, праздники пройдут лишь для воспитанников. Это также связано с заболеваемостью ОРВИ и ограничениями по COVID-19.
Пьяный лихач устроил ночью в Екатеринбурге гонки с шестью экипажами ДПС. Остановить его помогла лишь стрельба по колесам. За рулем иномарки оказался 29-летний мужчина, он уже 55 раз привлекался к административной ответственности, из них 26 за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Неосмотрительная работница железнодорожного вокзала Екатеринбурга попала под электричку. Женщина скончалась в больнице от полученных травм, проводится проверка.
Возможного претендента на пост мэра Верхней Салды, бывшего замглавы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Игоря Сальникова, прокуратура уличила в предоставлении недостоверных сведений о доходах. Чиновник не указал в документах два счета в банке. Примечательно, что предыдущий глава города Константин Носков ушел с должности после того, как выяснилось, что он регулярно сам себе начисляет премии.