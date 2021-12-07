Досрочные каникулы и обязательная вакцинация детей. Итоги дня в Свердловской области

Обязательная вакцинация детей от COVID-19 и возможные досрочные каникулы. Пьяный лихач, остановленный стрельбой по колесам, и погибшая под поездом на вокзале. Скрывший доходы чиновник и утренники без родителей. Чем запомнится 7 декабря свердловчанам — в итогах TagilCity.ru.

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