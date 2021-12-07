Два моста будут капитально отремонтированы в Ирбитском районе

Ранее жительница деревни Сосновка обратилась с просьбой восстановить местный мост. Женщина сообщила, что из-за того, что сооружение почти сгнило, по нему не ездят ни грузовики, ни школьные автобусы. Из-за этого в школу детям приходится добираться два километра пешком. В общей сложности в деревне живут 260 человек. В результате Куйвашев велел главе Ирбитского района Алексею Никифорову заняться решением данного вопроса.