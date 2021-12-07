Два моста будут капитально отремонтированы в Ирбитском районе

Два моста будут капитально отремонтированы в Ирбитском районе
Два моста будут капитально отремонтированы в Ирбитском районе
Сегодня, 22:23ОбществоФото: 1MI
Два моста получат обновления в Ирбитском районе: в деревне Сосновка и поселке Зайково. Данное поручение дал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее жительница деревни Сосновка обратилась с просьбой восстановить местный мост. Женщина сообщила, что из-за того, что сооружение почти сгнило, по нему не ездят ни грузовики, ни школьные автобусы. Из-за этого в школу детям приходится добираться два километра пешком. В общей сложности в деревне живут 260 человек. В результате Куйвашев велел главе Ирбитского района Алексею Никифорову заняться решением данного вопроса.

По словам мэра, на данный момент проект моста уже готов. Стоимость ремонтных работ составляет 16 миллионов. Планируется, что до конца текущего года пройдут торги на выбор подрядчика, после чего начнется стройка, пишет «Областная газета».

Также Никифоров сообщил, что за 35 миллионов будет постановлен путепровод в поселке Зайково. Работы начнутся в 2022 году. Средства на ремонт мостов согласовал минфин Свердловской области.

Напомним, в конце ноября мэр Владислав Пинаев подтвердил строительство восточного объезда Нижнего Тагила. Проект новой дороги готов до поселка Зональный.

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