Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил залить каток вместо ледового городка

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил залить каток вместо ледового городка
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил залить каток вместо ледового городка
Сегодня, 11:30ОбществоФото: 1МI
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил сделать каток альтернативой ледовому городку к новому году. Если идея получит одобрение большинства горожан, нововведения примут уже в 2022 году.

На Площади 1905 года в Екатеринбурге планируют залить в следующем году каток вместо традиционного ледового городка. О нововведениях на главной городской площади сообщает Е1 со ссылкой на градоначальника Алексея Орлова.

Каток обещают сделать безопасным и освещённым по всему периметру, днем там будет играть музыка. Если нововведения одобрит большинство горожан, уже в 2022 году екатеринбуржцы главная площадь Екатеринбурга преобразится перед новым годом в другом формате.

Напомним, в Нижнем Тагиле началось строительство ледового городка перед Драматическим театром на площади.

Сюжеты:
Екатеринбург
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