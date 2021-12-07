Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил залить каток вместо ледового городка

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил сделать каток альтернативой ледовому городку к новому году. Если идея получит одобрение большинства горожан, нововведения примут уже в 2022 году.

На Площади 1905 года в Екатеринбурге планируют залить в следующем году каток вместо традиционного ледового городка. О нововведениях на главной городской площади сообщает Е1 со ссылкой на градоначальника Алексея Орлова. Каток обещают сделать безопасным и освещённым по всему периметру, днем там будет играть музыка. Если нововведения одобрит большинство горожан, уже в 2022 году екатеринбуржцы главная площадь Екатеринбурга преобразится перед новым годом в другом формате. Напомним, в Нижнем Тагиле началось строительство ледового городка перед Драматическим театром на площади.

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