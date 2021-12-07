Mandiant: «Русские» хакеры снова попытаются украсть данные у США

Как пишет 360tv.ru, в Mandiant отметили: у них нет стопроцентной уверенности в достоверности подобных утверждений. Издание РИА «Новости» привело выдержки из доклада компании.
При этом специалисты США уверены, что минимум за частью выявленной активности стоит сообщество хакеров, подозреваемых в работе на Службу внешней разведки России.
В Mandiant связали многочисленные кластеры хакерской активности «общей российской угрозой — угрожающим фактором». В компании его обозначают так: UNC2452. По версии Microsoft, сказано в документе, речь идет о Nobelium.
Указанные в докладе сведения иногда крали для создания новых маршрутов доступа к сетям других целей. В 2020 году компания Mandiant выявила взлом SolarWinds. Американские власти тогда обвинили российских хакеров в атаке на правительственные учреждения и частные структуры США, которые воспользовались уязвимостью в программном обеспечении SolarWinds.
РФ неоднократно опровергала такого рода обвинения. Россия ведет с США диалог об IT-безопасности.