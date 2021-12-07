Mandiant: «Русские» хакеры снова попытаются украсть данные у США

Указанные в докладе сведения иногда крали для создания новых маршрутов доступа к сетям других целей. В 2020 году компания Mandiant выявила взлом SolarWinds. Американские власти тогда обвинили российских хакеров в атаке на правительственные учреждения и частные структуры США, которые воспользовались уязвимостью в программном обеспечении SolarWinds.