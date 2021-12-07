Новогодние утренники пройдут в тагильских садиках без родителей

Родителей не пустят на новогодние утренники в детских садах Нижнего Тагила в 2021 году из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Праздники будут организованы только для воспитанников.

Приказа о формате проведения новогодних праздников от Управления образования еще нет, рассказали редакции TagilCity.ru в МАДОУ «Радость», «Гармония» и «Детство». В прошлом году утренники также проводили без присутствия родителей, так как действует запрет на проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях. В этом году утренники будут проходить без родителей, поскольку высокая заболеваемость ОРВИ, пояснил редакции TagilCity.ru замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров. Напомним, новогодние спектакли в театрах и ДК Нижнего Тагила в этом сезоне будут с интермедиями у елки, а на сцене будут играть участники творческих коллективов. При этом будет организован вход по QR-кодам, наполняемость залов составит не более 75%. Интермедии у елки и дети на сцене: как пройдут новогодние спектакли в Нижнем Тагиле

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