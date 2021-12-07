Новогодние утренники пройдут в тагильских садиках без родителей

Приказа о формате проведения новогодних праздников от Управления образования еще нет, рассказали редакции TagilCity.ru в МАДОУ «Радость», «Гармония» и «Детство». В прошлом году утренники также проводили без присутствия родителей, так как действует запрет на проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях.
В этом году утренники будут проходить без родителей, поскольку высокая заболеваемость ОРВИ, пояснил редакции TagilCity.ru замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров.
Напомним, новогодние спектакли в театрах и ДК Нижнего Тагила в этом сезоне будут с интермедиями у елки, а на сцене будут играть участники творческих коллективов. При этом будет организован вход по QR-кодам, наполняемость залов составит не более 75%.