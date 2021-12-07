«Новогодний миллиард» от «Русского лото»

«К „Новогоднему миллиарду“ не только как к главному розыгрышу года, но и крупнейшему — на кону более двух миллиардов — приковано пристальное внимание. 1 января 2022 года, с вероятностью свыше 60%, в стране появится новый лотерейный миллиардер, с меньшей вероятностью главный приз — один миллиард рублей — разделят между собой поровну два или более участников. Когда речь идет о такой сумме, очень важно, чтобы все участники, зрители, телезрители и все-все-все были уверены в честности и прозрачности проведения новогоднего розыгрыша так же, как и других розыгрышей государственных лотерей. Из года в год мы используем самые передовые технологии для того, чтобы участники своими глазами могли увидеть, что новогодний розыгрыш наравне с другими проходит прозрачно и при формировании выигрышной комбинации соблюдается принцип случайности. Так, розыгрыш „Новогоднего миллиарда“ проходит в прямом эфире, и в студии мы дополнительно устанавливаем панорамную камеру 360 градусов, которая позволяет заглянуть в каждый уголок съемочной площадки даже во время рекламной паузы. И поскольку в состав тиражной комиссии на безвозмездной основе может войти любой гражданин России старше 18 лет, мы призываем всех желающих воспользоваться своим правом», — отметила Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Меружановича Саркисяна).