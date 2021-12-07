Проект «Светлый город» вышел на завершающий этап в Нижнем Тагиле

Проект «Светлый город» вышел на завершающий этап в Нижнем Тагиле
Проект «Светлый город» вышел на завершающий этап в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:11ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
Совещание, на котором обсуждался вопрос реализации проекта «Светлый город» в Нижнем Тагиле, провел глава города Владислав Пинаев. На данный момент проект вышел на завершающий, пятый этап.

Муниципальный контракт был заключен в 2014 году. На сегодняшний день, по словам директора ООО «Швабе-Урал» Евгения Плехова, демонтировано 6,9 тысячи опор наружного освещения, установлено 10,5 тысячи опор, проложено 507,6 километра сетей и построено 10 трансформаторных подстанций, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Теперь, когда проект вышел на завершающий этап, осталось демонтировать 106 и установить 15 опор наружного освещения, проложить 3,9 километра сетей и смонтировать 193 светильника.

Однако Владислав Пинаев высказал замечания к тому, как проходит строительство на улицах Уральская, Красноармейская, Первомайская и Карла Маркса. Тогда в организации объяснили, что на данный момент были решены не все вопросы с размещением связи и видеооборудования. В результате глава города поручил переговорить с интернет-провайдерами и согласовать работы.

По его словам, пора заканчивать строительство и переходить к эксплуатации.

В конце января соберемся еще раз и проверим, что было сделано и что предстоит. Благоустройство будет перенесено на весну,заявил Владислав Пинаев.

Напомним, в поселке Уралец под Нижним Тагилом до конца 2021 года планируется окончить проект «Светлый город».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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