Проект «Светлый город» вышел на завершающий этап в Нижнем Тагиле

Муниципальный контракт был заключен в 2014 году. На сегодняшний день, по словам директора ООО «Швабе-Урал» Евгения Плехова, демонтировано 6,9 тысячи опор наружного освещения, установлено 10,5 тысячи опор, проложено 507,6 километра сетей и построено 10 трансформаторных подстанций, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
Теперь, когда проект вышел на завершающий этап, осталось демонтировать 106 и установить 15 опор наружного освещения, проложить 3,9 километра сетей и смонтировать 193 светильника.
Однако Владислав Пинаев высказал замечания к тому, как проходит строительство на улицах Уральская, Красноармейская, Первомайская и Карла Маркса. Тогда в организации объяснили, что на данный момент были решены не все вопросы с размещением связи и видеооборудования. В результате глава города поручил переговорить с интернет-провайдерами и согласовать работы.
По его словам, пора заканчивать строительство и переходить к эксплуатации.
В конце января соберемся еще раз и проверим, что было сделано и что предстоит. Благоустройство будет перенесено на весну,заявил Владислав Пинаев.
Напомним, в поселке Уралец под Нижним Тагилом до конца 2021 года планируется окончить проект «Светлый город».