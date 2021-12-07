Проект «Светлый город» вышел на завершающий этап в Нижнем Тагиле

Однако Владислав Пинаев высказал замечания к тому, как проходит строительство на улицах Уральская, Красноармейская, Первомайская и Карла Маркса. Тогда в организации объяснили, что на данный момент были решены не все вопросы с размещением связи и видеооборудования. В результате глава города поручил переговорить с интернет-провайдерами и согласовать работы.