Тагильских школьников могут отправить на каникулы досрочно при росте заболеваемости

Школьники Нижнего Тагила могут уйти на новогодние каникулы раньше положенной даты. Все будет зависеть от статистики заболеваемости ОРВИ среди учащихся, рассказал редакции TagilCity.ru замглавы города по соцполитике Валерий Суров.

Переход школьников на досрочные новогодние каникулы будет рассмотрен, если число заболевших ОРВИ превысит показатель 25% от общего числа учеников, сказал замглавы города Валерий Суров. Вопрос о новогодних каникулах раньше положенного срока не обсуждался. Возможно, областной оперштаб и примет такое решение, если в городе будет высокая заболеваемость ОРВИ среди детей,сказал Валерий Суров. Напомним, что школы №69, 80, 90 в Нижнем Тагиле перешли на дистанционный формат обучения из-за высокой заболеваемости ОРВИ.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter