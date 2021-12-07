Тагильских школьников могут отправить на каникулы досрочно при росте заболеваемости

Переход школьников на досрочные новогодние каникулы будет рассмотрен, если число заболевших ОРВИ превысит показатель 25% от общего числа учеников, сказал замглавы города Валерий Суров.
Вопрос о новогодних каникулах раньше положенного срока не обсуждался. Возможно, областной оперштаб и примет такое решение, если в городе будет высокая заболеваемость ОРВИ среди детей,сказал Валерий Суров.
Напомним, что школы №69, 80, 90 в Нижнем Тагиле перешли на дистанционный формат обучения из-за высокой заболеваемости ОРВИ.