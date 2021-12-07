Татьяна Минеева приняла участие в Межрегиональном юридическом форуме в Саратове

В Саратове 7-8 декабря проходит Межрегиональный юридический форум, участниками которого стали представители органов власти, предпринимательского сообщества, ученые и юристы. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева выступила в качестве спикера.

Работа форума направлена на создание новых эффективных механизмов взаимодействия органов власти и бизнеса, которые учитывали бы интересы обеих сторон, как сообщает vostokmedia.com. В Саратовской государственной юридической академии состоялось пленарное заседание, в котором приняли участие представители правительства, научно-экспертного сообщества, прокуратуры Саратовской области, Корпорации развития Саратовской области и другие эксперты. Как отметила Татьяна Минеева, целью работы является определение вызовов времени для бизнеса и выработка решений, направленных на стабилизацию бизнес-деятельности компаний не только Москвы, но и всей России. Минеева подчеркнула, что столица является эпицентром реализации практик, которые впоследствии можно масштабировать на всю страну. Другим спикером стала президент Фонда регионального экономического развития “Инвестиции и регионы”, управляющий партнер FINCOM group, руководитель общественной приемной при уполномоченном по защите прав предпринимателей в г. Москве по вопросам молодежного предпринимательства Анна Кровякова. Кровякова отметила, что мероприятие в Саратове должно стать стартом для развития коммуникации между государством и предпринимательским сообществом. Необходимо выявлять болевые точки, работать над ними, совместно создавать решения. Также Кровякова заявила, что форум собрал сильных спикеров и профессиональных экспертов. В первый день форума работало несколько секций: “Контроль и надзор: как эффективно выстроить диалог государства с бизнесом?”, “Федеральное антимонопольное законодательство. Регуляторика: возможности или ограничения”, “Государственно-частное партнерство. Формы партнерства бизнеса и государства”, “Вызовы пандемии: опыт предпринимателей в условиях новой реальности”. В ходе дискуссий участники уделили особое внимание вопросам законодательной сферы. Кроме того, было начато формирование схемы эффективного сотрудничества сторон. В первую очередь, по мнению спикеров форума, необходимо выделить основные проблемы бизнеса в России и поэтапно устранять их. В состав организаторов мероприятия вошли: Фонд регионального экономического развития “Инвестиции и регионы”, Саратовская государственная юридическая академия и Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России".

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