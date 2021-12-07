Управляющая компания отказалась от 11 домов в Асбесте и предложила увеличить плату

Дома на улице Лермонтова, обслуживаемые «Коммунальником», построены в период с 1949 по 1952 год, большая их часть была исключена из областной программы капитального ремонта. По словам коммунальщиков, старые здания требуют постоянных финансовых вложений, и им попросту экономически не выгодно их обслуживать, если не увеличить тарифы на содержание и ремонт общего имущества, что они и предложили жильцам.
Жители многоквартирных дома на Лермонтова уже обратились в адрес МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский с просьбой рассмотреть возможность заключение договора на обслуживание с 1 января 2022 года. В декабре люди планируют провести собрания собственников и выбрать новую управляющую компанию, сообщили в администрации Асбестовского городского округа.