Управляющая компания отказалась от 11 домов в Асбесте и предложила увеличить плату

Дома на улице Лермонтова, обслуживаемые «Коммунальником», построены в период с 1949 по 1952 год, большая их часть была исключена из областной программы капитального ремонта. По словам коммунальщиков, старые здания требуют постоянных финансовых вложений, и им попросту экономически не выгодно их обслуживать, если не увеличить тарифы на содержание и ремонт общего имущества, что они и предложили жильцам.