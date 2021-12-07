Уральский владелец сети фитнес-центров сообщил об обвале бизнеса из-за QR-кодов

Он опубликовал итоги ноября, в начале которого данная система и начала функционировать. На графике можно увидеть, что за текущий месяц выручка сети оказалась почти самой низкой за весь 2021 год. На своей личной странице в Facebook Романов сообщил, что по отношению к сентябрю общая выручка упала на 27%, а по отношению к октябрю в 1,6 раза.