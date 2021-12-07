Уральский владелец сети фитнес-центров сообщил об обвале бизнеса из-за QR-кодов

Уральский владелец сети фитнес-центров сообщил об обвале бизнеса из-за QR-кодов
Уральский владелец сети фитнес-центров сообщил об обвале бизнеса из-за QR-кодов
Сегодня, 19:56ОбществоФото: 1MI
О том, что из-за введения QR-кодов значительно снизилась выручка, заявил владелец и генеральный директор сети фитнес-клубов Bright Fit Алексей Романов из Екатеринбурга.

Он опубликовал итоги ноября, в начале которого данная система и начала функционировать. На графике можно увидеть, что за текущий месяц выручка сети оказалась почти самой низкой за весь 2021 год. На своей личной странице в Facebook Романов сообщил, что по отношению к сентябрю общая выручка упала на 27%, а по отношению к октябрю в 1,6 раза.

Он попросил свердловского губернатора Евгения Куйвашева внести корректировки в указ о текущих ограничениях.

Напомним, 3 декабря стало известно, что бизнесмены провели встречу с замгенпрокурора РФ в УрФО Сергеем Зайцевым по поводу введенных в Свердловской области QR-ограничений. Они пожаловались на колоссальный спад потока покупателей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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