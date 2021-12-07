В больницы Петербурга попали 14 человек с обморожениями

В больницы Петербурга попали 14 человек с обморожениями
В больницы Петербурга попали 14 человек с обморожениями
Сегодня, 17:39ОбществоФото: pixabay.com
В Санкт-Петербурге 14 жителей доставили в больницу с обморожением. Это произошло из-за наступивших в городе морозов, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

«Всего с начала морозов в Институт скорой помощи поступили уже 14 больных с обморожениями», — приводит сообщение из официального Телеграм-канала ведомства издание 360tv.ru.

В комитете сообщили: в течение выходных в отделение термических поражений (ожоговый центр) НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили шесть мужчин с обморожениями. В ведомстве добавили: 50% обморожений являются поверхностными, 50% глубокими, при которых необходимо ампутировать сегменты конечностей.

Морозная погода в Санкт-Петербурге наступила с началом календарной зимы, но в ночь на понедельник были зафиксированы серьезные холода. Столбики термометров опустились до — 21°, что стало абсолютным рекордом с 1893 года.

В данный момент, как пишет сайт Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Санкт-Петербурге — 13°. На следующей неделе в городе должна наступить оттепель, по прогнозу синоптика Александра Колесова.

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