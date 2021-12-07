В Ирбите ищут 15-летнюю школьницу

В Ирбите ищут 15-летнюю школьницу
В Ирбите ищут 15-летнюю школьницу
Сегодня, 15:00ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В Ирбите пропала 15-летняя Валерия Тюстина.

Девочка не вернулась домой с прогулки в понедельник, шестого декабря. Об этом информирует «КП-Урал».

По словам родителей школьницы, Валерия никогда не сбегала из дома. К поискам несовершеннолетней подключились полицейские и волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Девочка ушла гулять с подругами. Валерия должна была вернуться домой в 21:00. Когда школьница не пришла, родители стали звонить ей на мобильный телефон. Трубку никто не брал. В 23:00 смартфон подростка стал недоступен.

Фото:Поисковый отряд «Прорыв»

По словам руководителя поискового отряда «Прорыв» Наталии, девочка учете в ПДН не состоит. Ее семья считается благополучной.

Рост пропавшей 160 сантиметров; телосложение — среднее; глаза — карие; волосы — русые до плеч.

Девочка была одета в куртку бежевого цвета до пояса, черную футболку, брюки клеш укороченные черного цвета, ботинки бежевого цвета на шнуровке и вязаную черную шапку.

С собой у школьницы была сумка-клатч черного цвета, на длинном ремешке.

Информацию о местонахождении Валерии можно сообщить руководителю поискового отряда по телефону +79000440220 или в дежурную часть МОМВД России «Ирбитский» +7 (34355) 6-25-27.

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