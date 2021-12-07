За ограбление магазина с игрушечным пистолетом житель Талицы получил 5 лет тюрьмы

За ограбление магазина с игрушечным пистолетом житель Талицы получил 5 лет тюрьмы
За ограбление магазина с игрушечным пистолетом житель Талицы получил 5 лет тюрьмы
Сегодня, 13:24ОбществоФото: 1MI
За ограбление магазина с помощью игрушечного пистолета, взятого у младшей сестренки, житель поселка Троицкий Талицкого ГО получил 5 лет колонии строгого режима.

Мужчина признан виновным в разбое, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В суде было установлено, что 2 октября 2021 года мужчина около полудня пришел к магазину на улице Васильева в Талице. На улицу в этот момент вышел сотрудник в униформе. Обвиняемый подошел к нему и показал рукоятку пистолета, лежащего в кармане, и потребовал отдать деньги. За неповиновение мужчина пообещал расстрелять продавца.

Работник магазина испугался и отдал из кассы 17 тысяч рублей. Также грабитель взял с собой две упаковки жевательной резинки и две пачки сигарет.

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