За ограбление магазина с игрушечным пистолетом житель Талицы получил 5 лет тюрьмы

В суде было установлено, что 2 октября 2021 года мужчина около полудня пришел к магазину на улице Васильева в Талице. На улицу в этот момент вышел сотрудник в униформе. Обвиняемый подошел к нему и показал рукоятку пистолета, лежащего в кармане, и потребовал отдать деньги. За неповиновение мужчина пообещал расстрелять продавца.